Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати смачний сніданок

Унікальний рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Ярославський також зняв процес приготування страви, виклавши фото. Цього разу він вирішив приготувати бананові панкейки, які легко можна віднести до правильного харчування, адже в них немає цукру і пшеничного борошна.

Для приготування вам знадобиться:

1 великий банан,

1 яйце,

45 грамів вівсяної муки,

3 г соди або розпушувач,

трохи кориці.

Попередньо потрібно заморозити банан в холодильнику, а перед приготуванням дістати його і дати розтанути. За словами Ярославського, після заморозки банан стає більш солодким і ароматним.

Якщо немає вівсяного борошна, можна використовувати звичайну вівсянку, просто перемолоти її блендером. Коли все готове, потрібно додати яйце до банану і збити. Туди ж додається кориця, борошно і розпушувач. Коли суміш готова, викладаємо її на сковорідку і смажимо по 2 рази з кожної сторони. Шеф-кухар радить смажити панкейки на кокосовому маслі. Можна і на іншій рослинній олії, крім оливкової.

В коментарях кухареві залишили масу захоплених компліментів.

«Дуже смачно! І ДУЖЕ ароматно, якщо смажити на кокосовому маслі. Спасибі за рецепт!», «Це мега смачно!!!», «Нереально смачно, я замінила на рисове борошно», - пишуть користувачі мережі.

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