Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів кілька незвичних рецептів з полуницею

Свої рекомендації він опублікував в Instagram, передає Politeka.net. Клопотенко приурочив свої рецепти до початку сезону полуниці в Україні. Зовсім скоро ця ягода стане доступною всім українцям і Клопотенко закликає їсти її не тільки як десерт.

На думку шеф-кухаря, полуницю недооцінюють. Він назвав її новими помідорами і порадив додавати у всі страви, куди зазвичай додають помідори.

«Особливий кайф - полуниця в овочевих салатах. Полуниця, фенхель, масло, сіль, бальзамік / лимонний сік - спробуйте, і це стане топовим поєднанням сезону весна-літо 2020», - підкреслив шеф-кухар.

За його словами, полуниця відмінно поєднується з оливковою олією і лимонним соком. Крім цього рецепта Клопотенко назвав ще 9 ідеальних сполучень з полуницею.

Полуниця і яйця,

Полуниця і філе білої риби,

Полуниця і імбир,

Полуниця з шинкою,

Полуниця зі спаржею,

Полуниця і копчене м'ясо,

Полуниця і бекон,

Полуниця і стейк,

Полуниця і сир брі.

В коментарях бурхливо відреагували на рецепти Клопотенка, зазначивши, що таке використання полуниці - розрив шаблонів.

«Полуниця + м'ясо = любов, а полуниця з сиром - це ж ще з часів мультика «Рататуй», «Я зробила салат із зелені і шматочка м'яса гриль і полуниця... багато! Соєвий соус ще! Я думала помру від щастя і смаку!», «Євген, ви зведете людей з розуму такими поєднаннями», - пишуть люди.

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