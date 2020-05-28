Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів кілька незвичних рецептів з полуницею

Свої рекомендації він опублікував в Instagram, передає Politeka.net. Клопотенко приурочив свої рецепти до початку сезону полуниці в Україні. Зовсім скоро ця ягода стане доступною всім українцям і Клопотенко закликає їсти її не тільки як десерт.

На думку шеф-кухаря, полуницю недооцінюють. Він назвав її новими помідорами і порадив додавати у всі страви, куди зазвичай додають помідори.

«Особливий кайф - полуниця в овочевих салатах. Полуниця, фенхель, масло, сіль, бальзамік / лимонний сік - спробуйте, і це стане топовим поєднанням сезону весна-літо 2020», - підкреслив шеф-кухар.

клубника

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За його словами, полуниця відмінно поєднується з оливковою олією і лимонним соком. Крім цього рецепта Клопотенко назвав ще 9 ідеальних сполучень з полуницею.

  • Полуниця і яйця,
  • Полуниця і філе білої риби,
  • Полуниця і імбир,
  • Полуниця з шинкою,
  • Полуниця зі спаржею,
  • Полуниця і копчене м'ясо,
  • Полуниця і бекон,
  • Полуниця і стейк,
  • Полуниця і сир брі.

В коментарях бурхливо відреагували на рецепти Клопотенка, зазначивши, що таке використання полуниці - розрив шаблонів.

«Полуниця + м'ясо = любов, а полуниця з сиром - це ж ще з часів мультика «Рататуй», «Я зробила салат із зелені і шматочка м'яса гриль і полуниця... багато! Соєвий соус ще! Я думала помру від щастя і смаку!», «Євген, ви зведете людей з розуму такими поєднаннями», - пишуть люди.

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