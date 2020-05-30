Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусный завтрак

Уникальный рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Ярославский также заснял процесс приготовления блюда, выложив фото. В этот раз он решил приготовить банановые панкейки, которые легко можно отнести к правильному питанию, ведь в них нет сахара и пшеничной муки.

Для приготовления вам понадобится:

1 большой банан,

1 яйцо,

45 грамм овсяной муки,

3 грамма соды или разрыхлитель,

немного корицы.

Предварительно нужно заморозить банан в холодильнике, а перед готовкой достать его и дать растаять. По словам Ярославского, после заморозки банан становится более сладким и ароматным.

Если нет овсяной муки, можно использовать обычную овсянку, просто перемолов ее блендером. Когда все готово, нужно добавить яйцо к банану и взбить. Туда же добавляется корица, мука и разрыхлитель. Когда смесь готова, выкладываем ее на сковородку и жарим по 2 раза с каждой стороны. Шеф-повар советует жарить панкейки на кокосовом масле. Можно и на другом растительном, кроме оливкового.

В комментариях повару оставили массу восторженных комплиментов.

«Очень вкусно! И ОЧЕНЬ ароматно, если жарить на кокосовом масле. Спасибо за рецепт!», «Это мега вкусно!!!», «Нереально вкусно, я заменила на рисовую муку», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Клопотенко раскрыл топ-необычных рецептов с клубникой, которые сводят с ума: "Кайф!".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво показал гениальный рецепт вкусного печенья: сладкоежкам на заметку.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво поделился рецептом вкуснейшего пирога: "Пальчики оближешь".