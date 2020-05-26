Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив секрети приготування пирога з пісочного тіста

За словами кухаря, рецепт відкритого пирога "Кіш Лорен" відомий людству з XIV століття, пише Politeka.net. Це французька культова страва, в яку закохується кожен, хто хоч раз спробує цей ніжний смак. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Для початку підготуємо всі інгредієнти:

ТІСТО

Борошно 150 гр;

м'яке вершкове масло 100 гр;

жовтки 1 шт;

вода;

сіль за смаком.

КРЕМ "ПРИЗ"

яйця 5 шт;

вершки 600 гр;

молоко 250 гр;

мускатний горіх;

сіль, перець за смаком.

Борошно потрібно змішати з яєчним жовтком і сіллю, потім додати вершкову олію, розім'яти. Додати трохи води, замісити тісто і загорнути його в харчову плівку. Поставити в холодильник на 1 годину. Розкатати завтовшки 4-5 мм, викласти у форму і випекти - сліпе випікання при 180 градусах 20 хвилин.

Крем "Приз": яйця змішати з вершками і молоком, додати мускатний горіх, сіль і перець.

Як зазначає Ектор, масло перед тим, як покласти в борошно, слід порізати на кубики. Для пісочного тіста потрібно акуратно розминати його пальцями.

Для ідеального пирога не варто сильно м'яти тісто, а лише злегка притискати. Після того, як тісто відпочило в холодильнику - всередині воно повинно бути ніби таким, що розривається.

Варто відзначити, що для начинки використовуються різні інгредієнти. Так, для класичного "Кіша Лорена" використовується обсмажений бекон, а зверху наливається крем "Приз" і посипається сиром "Пармезан". Одним словом: "Пальчики оближеш".

При цьому тарталетки, які формуються з тіста, не повинні бути переповненими, адже тісто ще піднімається в духовці.

Нагадаємо, що легендарний кухар назвав головний секрет ідеальної яєчні: все змінить лише одна деталь

Також Politeka писала, що шеф-кухар поділився фірмовим рецептом курки, пальчики оближеш: «Соковита і ніжна завдяки…»