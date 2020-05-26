Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив секрети приготування пирога з пісочного тіста
За словами кухаря, рецепт відкритого пирога "Кіш Лорен" відомий людству з XIV століття, пише Politeka.net. Це французька культова страва, в яку закохується кожен, хто хоч раз спробує цей ніжний смак. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Для початку підготуємо всі інгредієнти:
ТІСТО
Борошно 150 гр;
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м'яке вершкове масло 100 гр;
жовтки 1 шт;
вода;
сіль за смаком.
КРЕМ "ПРИЗ"
яйця 5 шт;
вершки 600 гр;
молоко 250 гр;
мускатний горіх;
сіль, перець за смаком.
Борошно потрібно змішати з яєчним жовтком і сіллю, потім додати вершкову олію, розім'яти. Додати трохи води, замісити тісто і загорнути його в харчову плівку. Поставити в холодильник на 1 годину. Розкатати завтовшки 4-5 мм, викласти у форму і випекти - сліпе випікання при 180 градусах 20 хвилин.
Крем "Приз": яйця змішати з вершками і молоком, додати мускатний горіх, сіль і перець.
Як зазначає Ектор, масло перед тим, як покласти в борошно, слід порізати на кубики. Для пісочного тіста потрібно акуратно розминати його пальцями.
Для ідеального пирога не варто сильно м'яти тісто, а лише злегка притискати. Після того, як тісто відпочило в холодильнику - всередині воно повинно бути ніби таким, що розривається.
Варто відзначити, що для начинки використовуються різні інгредієнти. Так, для класичного "Кіша Лорена" використовується обсмажений бекон, а зверху наливається крем "Приз" і посипається сиром "Пармезан". Одним словом: "Пальчики оближеш".
При цьому тарталетки, які формуються з тіста, не повинні бути переповненими, адже тісто ще піднімається в духовці.
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