Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати дуже смачний плов

Унікальний рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Ярославський супроводив рецепт неймовірними фотографіями процесу приготування і самого блюда. Шанувальники відзначили, що відразу ж захотілося його приготувати.

«Хоч може і не плов справжній,

але готую вже кілька разів і ось дуже мені смачно», - зазначив кухар.

Для приготування вам знадобиться:

250 грам рису Жасмин,

2 качині ніжки,

1 цибулина

1 велика морква,

50 грам родзинок або барбарису,

каррі, зіра, коріандр, фенхель, чорний і запашний перець.

За словами Ярославського, качині ніжки потрібно розібрати – відокремити м'ясо від кістки. Моркву і цибулю нарізати. Спочатку на сковороді підсмажується гусяча шкіра, на отриманому жирі підсмажується морква і цибуля, після чого додається качине м'ясо.

Все потрібно добре обсмажити і протушкувати під кришкою. Ярославський також назвав секретний інгредієнт, який він додає до страви, щоб було більше аромату качки. Це кістки. Після того, як страва готова, він кістки прибирає.

Коли м'ясо майже готове, треба додати до нього спеції, а також родзинки і рис. Додаємо в отриману суміш 400 мл гарячої води і варимо рис близько 30 хвилин.

Подавати плов з качкою Ярославський радить разом із зеленню і салатом з помідорів з м'ятою і червоною цибулею.

Шанувальники були в захваті від рецепту.

«Справжній! Унікальний рецепт!», «Дуже апетитно», «Захват! Спасибі! Обов'язково буду готувати», «З качкою напевно супер смачно», «Ось відчувається великий майстер, описав блюдо, показав і так хочеться відразу його приготувати! Як завжди, вище всіх похвал! Ви - найкращий!», - пишуть люди.

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