Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала жаркий відпочинок біля басейну в модному купальнику

Дівчина славиться своєю любов'ю до жаркого відпочинку, тому зовсім не соромиться свого стрункого тіла, а точніше, демонструвати його у досить сміливих образах. Емілі намагається ділитися не тільки постановочними кадрами з модельних зйомок, але ще й домашніми фото, зроблених під час її розваг. Не дивлячись на те, що дівчина заміжня, це не заважає їй постійно миготіти в провокаційних бікіні, повідомляє Politeka.net.

В цей раз дівчина продемонструвала ідеальним тілом в чорному купальнику з безліччю дрібних застібок і бантиків. При цьому Емілі позувала без макіяжу і зайвих прикрас, демонструючи природну красу і ідеальну шкіру за якою так любить доглядати. Ратаковски підкорила фанатів, які були захоплені новим теплим фото:

«Ти така яскрава діва❤️❤️❤️», «Já vi esse bikine 👀👀👀 lindo fico em vc», «Краса дівчини може вражати і зараз саме такий випадок», «💜 о боже, це так дивно», «Я люблю тебе 😍», «Дуже шикарна дівчина», «Твої принади так і співають🎶👱🏻♀️🥂», «Ти просто приголомшлива».

До цього Ратаковски з'явилася на публіці в незвичайному вбранні, більше схожому на вільну чоловічу сорочку. Дівчина знає, як дивувати шанувальників і як захоплювати видом в незвичайних нарядах, що вона також часто рекламує.

На цей раз модель підкреслила свої переваги в білосніжному оверсайз сукні-сорочки, з пікантно-відкритим декольте. Дівчина доповнила образ незвичайними босоніжками і маленькою чорною сумочкою. Легкий макіяж вдало підкреслив засмаглу шкіру знаменитості.

Шанувальники ж були захоплені обговоренням форм зірки, які були дуже помітні навіть в глибокому декольте: «Ось це персики вогонь 🔥🔥», «Підкорює серце цими формами, без білизни - просто вогонь❤️», «Привіт, мене звуть Симона, дуже подобається такий незвично-яскравий вигляд», «Форми просто вогонь😍🔥!», «Так, мем, ви зводите з розуму», «Жахлива груди 😢😢», «Ти така підступна і така красива👅👅👅👅», «Смачний 😍😍», «ти тут прям сама скромність».

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