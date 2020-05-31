Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала жаркий отдых у бассейна в модном купальнике

Девушка славится своей любовью к жаркому отдыху, поэтому совсем не стесняется своего стройного тела, а точнее, демонстрировать его в весьма смелых образах. Эмили старается делиться не только постановочными кадрами из модельных съемок, но еще и домашними фото, сделанным во время ее развлечений. Не смотря на то, что девушка замужем, это не мешает ей постоянно мелькать в провокационных бикини, сообщает Politeka.net.

В этот раз девушка сверкнула идеальным телом в черном купальнике с множеством мелких завязочек и бантиков. При этом Эмили позировала без макияжа и лишних украшений, демонстрируя естественную красоту и идеальную кожу за которой так любит ухаживать. Ратаковски покорила фанатов, которые были восхищены новым теплым фото:

«Ты такая яркая дива❤️❤️❤️», «Já vi esse bikine 👀👀👀 lindo fico em vc», «Красота девушки может потрясать и сейчас именно такой случай», «💜 о боже, это так удивительно», «Я люблю тебя 😍», «Очень шикарная девушка, но купальник скоро соскользнет», «Твои прелести так и поют🎶👱🏻♀️🥂», «Ты просто потрясающая».

До этого Ратаковски появилась на публике в необычном наряде, больше похожем на свободную мужскую рубашку. Девушка знает, как удивлять поклонников и как восхищать видом в необычных нарядах, что она также часто рекламирует.

В этот раз модель подчеркнула свои достоинства в белоснежном оверсайз платье-рубашке, с пикантно-открытым декольте. Девушка дополнила образ необычными босоножками и маленькой черной сумочкой. Легкий макияж удачно подчеркнул загорелую кожу знаменитости.

Поклонники же были увлечены обсуждением форм звезды, которые были очень даже заметны в глубоком декольте: «Вот это персики огонь 🔥🔥», «Покоряет сердце этими формами, без белья - просто огонь❤️», «Привет, меня зовут Симона, очень нравится такой необычно-яркий вид», «Формы просто огонь😍🔥!», «Да, мэм, вы сводите с ума», «Ужасная грудь 😢😢», «Ты такая коварная и такая красивая👅👅👅👅», «Вкусный 😍😍», «ты здесь прям сама скромность».

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