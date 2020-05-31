Відома російська телеведуча Оля Бузова показала новий образ і розповіла про свіжий челлендж

На фото Бузова показує себе в толстовці, доповнивши образ жуйкою, з якої Оля надула кульку. Красуня була з зібраними волоссям в хвіст і дивилася в камеру, демонструючи сміливий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Котики, залітайте в мій TikTok і знімайте свої відео з бульбашками під мій новий звук, виставляйте сторіс і відзначайте мене, сьогодні буду репостить", - написала Оля.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Бузова, куди ти лізеш?", "Оля, вибачай, але твої пісні не дуже хороші", "яка Красуня", "Оля ти шикарна, Боже, ти богиня", "Олю, у тебе кадик, як у чоловіка, прибери".

Раніше ми повідомляли, що 34-річна російська співачка, блогер і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова роздяглася заради приголомшливого фото.

Ольга постала в світло-бірюзовому спортивному костюмі. Дівчина зняла кофту, зав'язавши на плечах, залишившись в штанях і крихітному топіку. Неможливо не помітити вражаючий прес красуні - від цих "кубиків" стає жарко.

Повідомлялося, що російська співачка, блогер і телеведуча проекту «Дом-2» Ольга Бузова постала в гарячому образі.

Співачка позувала у шкіряному одязі, яка підкреслила її витончені вигини. Наряд, ймовірно, представляв собою боді, який видавляв груди, тонку талію і пружну п'яту точку Бузової.

Нагадаємо, Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни

А ще Politeka повідомляла, що безсоромна Бузова в костюмі школярки задерла сукню, змусивши всіх червоніти

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