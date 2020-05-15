Российская певица Ольга Бузова огорошила фанатов новым образом

Об этом пишет Politeka.net.

Скандальное фото звезда опубликовала в своем личном микроблоге Twitter.

В частности, Ольга Бузова похвасталась перед подписчиками откровенным нарядом, в котором она выступала на VK Fest 2020.

"Который год подряд, открываю главный музыкальный фестиваль. Для меня - огромное счастье выступать для вас. Ну что, мои хорошие, пишите Ваши впечатления , кто смотрел моё выступление? Поймали мое сердечко?", - подписала звезда откровенное фото, на котором она засветила свое нижнее белье.

Новый образ пришелся по душе поклонникам Бузовой и они оставили сотни восторженных комментариев.

"Красотка", "Какой крутой костюм", "Вы большая молодец, восхищаюсь вашим творчеством. Выступление класс", "Интересный образ", "Ты просто разорвала", "Оля, ты наш кайф навсегда", "Кааайф, смотрел не отрывая глаз, очень сильно. Ну что тут говорить, выступала королева", "Лучше всех!", "Как можно в такой шаурме выступать", "Это жесть", "Выступление - бомба", - поддержали они ее под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Бузова пошла на крайности ради смены имиджа. В частности, телеведущая позировала в черной косухе, сидя в машине. На Ольге был яркий макияж, но это не главное, ведь звезда показала себя - блондинкой. Как можно понять, это старое фото из 2016 года.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков, среди которых была и Кристина Асмус, а также написали несколько комментариев:

"Айй,какая красивая", "Можно смотреть вечно", "А что, очень не плохо", "Так то лучше чем с кострюлей на голове", "Очеоь мило", "О прическа сейчас почти такая же", "Очень идёт вам блонд".

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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