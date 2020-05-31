Известная российская телеведущая Оля Бузова показала новый образ и рассказала о свежем челлендже

На фото Бузова показывает себя в толстовке, дополнив образ жвачкой, из которой Оля надула шарик. Красотка была с собранными волосами в хвост и смотрела в камеру, демонстрируя смелый мейкап. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Котики, залетайте в мой TikTok и снимайте свои видосы с пузырьками под мой новый звук, выставляйте сторис и отмечайте меня, сегодня буду репостить", - написала Оля.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Бузова, куда ты лезешь?", "Оля, не обессудь, но твои песни не очень хорошие", "Красотка какая", "Оля ты шикарна, Боже, ты богиня", "Оля, у тебя кадык, как у мужчины, убери".

Ранее мы сообщали, что 34-летняя российская певица, блогер и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова разделась ради ошеломительного фото.

Ольга предстала в светло-бирюзовом спортивном костюме. Девушка сняла кофту, завязав на плечах, оставшись в штанах и крохотном топике. Невозможно не заметить впечатляющий пресс красотки - от этих "кубиков" становится жарко.

Сообщалось, что российская певица, блогер и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова предстала в горячем образе.

Певица позировала в кожаной одежде, которая подчеркнула ее изящные изгибы. Наряд, вероятно, представлял собой боди, выделявшее грудь, тонкую талию и упругую пятую точку Бузовой.

Напомним, Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья

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