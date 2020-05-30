Відома телеведуча Анфіса Чехова володарка пишної фігури, яку не приховує, а часто демонструє на загальний огляд

Як повідомляє Politeka.net Анфіса Чехова ретельно стежить за своєю фігурою. Не так давно відома телеведуча зайнялася просуванням авторського курсу схуднення. До всього іншого, телеведуча частенько тішить шанувальників новими знімками, які отримує безліч позитивних відгуків.

В цей раз, вона показала кілька спокусливих кадрів на яких позувала зі своїми подружками. При цьому на дівчатах тісні халатики. У них красуні позують в різних пікантних позах, спокусливо вигинаючись посеред ліжка.

На всіх фотографіях красуня-брюнетка знаходиться в своєму ліжку. На першій фотографії знятої загальним планом, можна розглянути, як вишукано одягнена зірка: пишні груди обрамлені в білий халатик з глибоким, спокусливим вирізом під яким немає білизни. А вдалий макіяж підкреслюють великі, виразні очі Анфіси.

На серії інших фото, які дають можливість розглянути деталі ближче, можна розглянути стрункі ніжки телеведучої, які вона закинула на стінку, при цьому її подружка лежить поруч, притулившись до пишнотілої знаменитості.

"Тут завжди так красиво і затишно, що ми, поки фарбувалися, збиралися, пили шампанське в халатиках, подумали, що це дуже все схоже на дівич-вечір перед весіллям", - підписала серію знімків Анфіса.

Більшість користувачів висловлюють своє захоплення смайликами із зображенням сердець і вогню. Ясно натякаючи на пишні спокусливі форми ведучої. Крім того, багато обдаривают її і подруг компліментами.

"Красуні, як ніби сестри 😋", "Дівчата ви такі круті👍👍👍 добре мати таких подруг😍😍", " Завзяті фото 😍 . Я б назвала : "Три дівиці під вікном..."). Ви для мене в хорошому сенсі приклад 💖 ", "Мене до себе 😍❤️візьміть 😀😀😀😂", "Як,ви завжди прекрастны Анфіса!🔥🔥🔥😍 Просто вогонь!", "😉Ух! Дівчата !".

Нагадаємо, що спокуслива Чехова в прозорому халаті показала ідеальний вигляд: "Володарка сердець".

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