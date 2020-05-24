Відома телеведуча Анфіса Чехова показала спокусливий постільний образ

На фото красуня була без одягу і прикрила своє тіло білою ковдрою. Чехова вирішила в цей раз бути з розпущеним волоссям, підперши рукою голову. Образ для фото на ліжку Анфіса доповнила яскравим макіяжем, який надав знімку кокетливості. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"В моїх очах Космос, а в твоїх Хіть.

І погляди наші не перетинаються.

Беру тебе за душу, а ти мене під лікоть.

І гріхопадіння трапляється", - написала Чехова.

Фанати поставили більше тисячі лайків за годину і не залишив коментарів, але так і хочеться написати: "А де білизна?".

Раніше ми повідомляли, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова заворожує шанувальників кожним своїм образом.

Телеведуча в одному з останніх постів похвалилася фігурою в білому пухнастому светрі.

На знімку модель була в машині, вона посміхалася і дивилася в камеру.

Від красуні неможливо відвести погляд: очі підкреслені чорним олівцем, а губи - помадою червоного відтінку. Зірка розпустила волосся, і заклала їх за вушка.

Повідомлялося, що відома телеведуча Анфіса Чехова покрасувалася пишними формами в купальниках.

За словами самої Чехової, ці знімки були зроблені в минулому році в період, коли вона здавалася собі особливо стрункою. На фотографіях ведуча позує перед дзеркалом у спокусливих слитных купальниках з глибокими декольте, які ідеально підкреслюють пишні груди знаменитості.

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А ще Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів



