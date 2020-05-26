Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула бездоганними формами в одному халаті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, зірка анонсувала прямий ефір, на якому розповість про парфумерії, яку вона використовує. Пост знаменитість супроводжувала знімком, де вона в одному халаті в нижній білизні грається з лаками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Хочу вас порадувати – довго просили і дочекалися. Ну-ну, потішила вона…», «це ж рай!», «красуня!», «вау, модель», «Ви так само прекрасні, як клубник», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, відома телеведуча Анфіса Чехова показала спокусливий постільний образ.
На фото красуня була без одягу і прикрила своє тіло білою ковдрою. Чехова вирішила в цей раз бути з розпущеним волоссям, підперши рукою голову. Образ для фото на ліжку Анфіса доповнила яскравим макіяжем, який надав знімку кокетливості.
"В моїх очах Космос, а в твоїх Хіть.
І погляди наші не перетинаються.
Беру тебе за душу, а ти мене під лікоть.
І гріхопадіння трапляється", - написала Чехова.
Фанати поставили більше тисячі лайків за годину і не залишив коментарів, але так і хочеться написати: "А де білизну?".
Нагадаємо, спокуслива Чехова в прозорому халаті показала ідеальний вигляд
Також Politeka писала, що спокуслива Анфіса Чехова довела шанувальників до сліз і мурашок
А ще Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів