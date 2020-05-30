Известная телеведущая Анфиса Чехова обладательница пышной фигуры, которую не скрывает, а часто демонстрирует на всеобщее обозрение

Как сообщает Politeka.net, Анфиса Чехова тщательно следит за своей фигурой. Не так давно известная телеведущая занялась продвижением авторского курса похудения. Ко всему прочему, телеведущая частенько радует поклонников новыми снимками, которые получает множество положительных отзывов.

В этот раз, она показала парочку соблазнительных кадров на которых позировала со своими подружками. При этом на девушках тесные халатики. В них красотки позируют в разных пикантных позах, соблазительно изгибаясь посреди постели.

На всех фотографиях красавица-брюнетка находится в своей постели. На первой фотографии снятой общим планом, можно рассмотреть, как изящно одета звезда: пышная грудь обрамлена в белый халатик с глубоким, соблазнительным вырезом под которым нет белья. А удачный макияж подчеркивают большие, выразительные глаза Анфисы.

На серии других фото, которые дают возможность рассмотреть детали поближе, можно расмотреть стройные ножки телеведущей, которые она закинула на стенку, при этом ее подружка лежит рядом, прижавшись к пышнотелой знаменитости.

"Здесь всегда так красиво и уютно, что мы, пока красились, собирались, пили шампанское в халатиках, подумали, что очень это всё похоже на девичник перед свадьбой", - подписала серию снимков Анфиса.

Большинство пользователей выражают своё восхищение смайликами с изображением сердец и огня. Ясно намекая на пышные соблазнительные формы ведущей. Кроме того, многие обдаривают ее и подруг комплиментами.

"Красотки, как будто сёстры 😋", "Девочки вы такие крутые👍👍👍 хорошо иметь таких подруг😍😍", " Задорные фото 😍 . Я бы назвала : "Три девицы под окном..."). Вы для меня в хорошем смысле пример 💖 ", "Меня к себе 😍❤️возьмите 😀😀😀😂", "Как,всегда вы прекрастны Анфиса!🔥🔥🔥😍 Просто огонь!", "😉Ух! Девчата !".

Напомним, что соблазнительная Чехова в прозрачном халате показала идеальный вид: "Покорительница сердец".

А еще Politeka писала, что Анфиса Чехова устроила жаркие игрища в постели, это попало на камеру: «Это же рай!».

Также Politeka сообщала, что Анфиса Чехова избавилась от лифчика ради горячих кадров в постели: "Грехопадение случается".