42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками подробицями з особистого життя

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких вона в шовковій піжамі сиділа на шовкових простирадлах, передає Politeka.net. Чехова сіла в цікаву позу, розсунувши ноги і закривши очі. Поруч з нею лежала собака.

«Багато хто був здивований, що я не так давно купила нове ліжко в спальню і тут, бац, його змінила. Деякі навіть припустили, що я заради реклами кожен місяць тягаю нові ліжка в квартиру. Насправді все не так!», - зазначила Чехова.

Телеведуча повідомила, що купила нове ліжко. На фото вона демонструвала нове місце для утіх.

«Отже, моє попереднє ліжко не витримало ваги мого ортопедичного матраца, почало скрипіти і провалюватися в головах, так що я спала з головою нижче ніг», - поділилася своєю невдачею зірка.

За годину під її постом зібралося багато компліментів.

«Як гарно, обожнюю поєднання сірого і пудрово-рожевого», «Круте фото, собака така серйозна», «Все супер, але тільки без собаки на ліжку», «Просто обалденне ліжко, королевське», «Гарна фотка) тільки) чому в бюсгалтері?», «Кімната мрії, подобається», - пишуть люди.

Нагадаємо, що спокуслива Чехова в прозорому халаті показала ідеальний вигляд: "Володарка сердець".

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