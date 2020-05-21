Відома телеведуча Анфіса Чехова показала ніжний світлий образ

На фото красуня стоїть в халаті біля просторого вікна, повернувшись до камери головою. Красуня задумливо дивилася на камеру, поки вітер пестив її майже неприкрите тіло. На тлі можна побачити ліжко і крісло, а також букет свіжих квітів. Знімок вийшов дуже спокусливим і ніжним, так і хочеться написати: "Володарка сердець". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну, що, пограємо у вашу улюблену гру?

Придумайте рядочки, ідеально підходить до цього фото! Можна і більше ніж чотири рядки.

Кращим відправлю свою книгу віршів", - написала Чехова.

Фанати почали активно публікувати вірші і ставити лайки:

"Шикарний букет на столі біля вікна, Шикарна дама сміла і вільна, Вільна ятрити чоловічі серця ,прозора тканина так і зводить з розуму. Прекрасне ім'я,красива обличчя,не стане та жінка спати з негідником!!!", "Вдихаю ранок біля відкритого вікна, весняний вітер освіжає думки. Мрії від нічного сну пішли з пам'яті, розвіялися, розлізлися...", "Прекрасна леді стоїть біля вікна, в її голові зріє мрія. Вона полетіла б тільки туди, де буде счастливою напевно...".

Повідомлялося, що відома телеведуча Анфіса Чехова показала спокусливий образ в чорно-білих тонах і поділилася віршем.

На фото Чехова позувала в білій сорочці, під якому можна побачити білу білизну. Волосся у красуні були розпущені, за які вона взялася руками. Анфіса доповнила образ яскравим мейкапом, який можна помітити навіть на чорно-білому фото.

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