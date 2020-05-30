31 мая российская певица украинского происхождения Наташа Королева отметит свой 47-й день рождения

По этому поводу накануне праздника артистка поделилась в Instagram ярким видео, передает Politeka.net.

На записи певица в ярко-розовом платье в мелкий цветочек и венке из одуванчиков на лужайке с цветами поет акапельно песню о молодом парне, который воровал для нее яблоки в саду. При этом выглядит артистка очень расслабленной и довольной жизнью, буквально искрясь позитивом.

«Завтра цифра в моем паспорте измениться , но цифры в паспорте совершенно не имеют значения, если в душе вы остаётесь молодым , жизнерадостным и позитивным к миру и людям!!! Уметь прощать и быть благодарным!!! Любовь и Благодарность – мой жизненный девиз!!!», – подписала она свое видео.

«Наташа, Вы просто прелесть, сколько позитива, юмора, обаяния!!! Здоровья, счастья и любви, пусть жизнь Вам всегда «улыбается» и преподносит яркие впечатления и сюрпризы!», «Украинки они такие!», «Ну хороша... и какая нафиг разница... какие цифры...», – пишут в комментариях поклонники звезды.

Ранее мы рассказывали о том, что известный танцор и бодибилдер Тарзан (Сергей Глушко), муж Наташи Королевой, показал себя в странном образе

На фото Тарзан сидел на полу в платке на голове и переднике, который прикрывал старую одежду Сергея. Глушко выглядел, как старенькая уборщица. В руках красавчик держал тряпку, которой протирал пол.

Напомним, Наташа Королева поделилась правдой о своем состоянии, Тарзан не смог помочь: «Сложно поверить».

Как сообщала Politeka, сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".

Также Politeka писала, что семью Королевой затравили, полураздетый Тарзан набросился на журналистку: "Бог вам судья!"