Алла Пугачова, Анастасія Волочкова, Лоліта Мілявська та інші зірки виглядали зовсім інакше 15 років тому, ніж зараз

На першому фото Анастасія Волочкова. Зірка позувала себе у жовтих штанях і леопардового блузці. Балерина доповнила образ чобітьми з хутром. Про це пише "Цікаво.знати".

На другому фото Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте, її дочка. Зірка була в досить дивному платті, яке можна сприйняти, як дуже довгу футболку. А ось донька стояла в блискучому платті, на якому було намальоване обличчя жінки. Поряд з красунями стояв і чоловік у білому костюмі.

На третьому фото вже була Лоліта Мілявська. Красуня з'явилася в досить дивному образі - спідниці, схожою на балетну пачку і кросівках з шкарпетками. Образ зірка доповнила білим хвостом, який виднівся з-під чорних коротких волосся на голові.

На наступному кадрі вже стоїть Ксенія Собчак. Красуня була в помаранчевому платті з пишним коміром, який зав'язувався зеленою стрічкою на зоні декольте. Зірка доповнила образ пишною зачіскою, яку зібрала під обруч.

Підсумовує наш топ група "Фабрика", яка була популярна в той час. Дівчата стояли в коротких білих топах і джинсових шортах, а образ доповнили колготами з сіточки і панчохами. Також зірки носили пов'язки на голові, яскраві сережки та намиста.

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