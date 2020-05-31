Алла Пугачова, Анастасія Волочкова, Лоліта Мілявська та інші зірки виглядали зовсім інакше 15 років тому, ніж зараз
На першому фото Анастасія Волочкова. Зірка позувала себе у жовтих штанях і леопардового блузці. Балерина доповнила образ чобітьми з хутром. Про це пише "Цікаво.знати".
На другому фото Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте, її дочка. Зірка була в досить дивному платті, яке можна сприйняти, як дуже довгу футболку. А ось донька стояла в блискучому платті, на якому було намальоване обличчя жінки. Поряд з красунями стояв і чоловік у білому костюмі.
Підступний циклон вдарить по більшості областей, погода в Україні різко зміниться: кому не пощастить
Валюха зі «Сватів» оскандалилася милим знімком з Путіним, фото вражає: «Не варто було»
Курс валют пограє на нервах українців, гривня пішла в рознос: прогноз НБУ
Масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається
На третьому фото вже була Лоліта Мілявська. Красуня з'явилася в досить дивному образі - спідниці, схожою на балетну пачку і кросівках з шкарпетками. Образ зірка доповнила білим хвостом, який виднівся з-під чорних коротких волосся на голові.
На наступному кадрі вже стоїть Ксенія Собчак. Красуня була в помаранчевому платті з пишним коміром, який зав'язувався зеленою стрічкою на зоні декольте. Зірка доповнила образ пишною зачіскою, яку зібрала під обруч.
Підсумовує наш топ група "Фабрика", яка була популярна в той час. Дівчата стояли в коротких білих топах і джинсових шортах, а образ доповнили колготами з сіточки і панчохами. Також зірки носили пов'язки на голові, яскраві сережки та намиста.
Нагадаємо, дочка Пугачової перетворили в принцесу, в мережі не стрималися
А ще Politeka писала, що Галкін пішов у відрив з близькою подругою Алли Пугачової, кадри облетіли мережа
Також Politeka повідомляла, 100-кілограмовий один Пугачової впав на неї прямо на концерті, скандальний кадр