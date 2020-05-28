Легендарную российскую исполнительницу Аллу Пугачеву едва не избили на концерте ее коллеги по цеху

Как сообщает Politeka, об этом рассказал сам Стас Костюшкин во время интервью с российскими журналистами.

«На фестивале решили спеть под фанеру. Пришел на репетицию, всем артистам что-то дают, а мне не дали даже танцоров. Лещенко говорит: "Ты сам справишься!" Далее начался концерт, я пою и понимаю, что есть место, где сидит президиум: Пугачева. Галкин, Басков и другие звезды. Туда когда-то ходил Энрике Иглесиас и прыгал на конструкции. Но в нем 75 килограммов, а во мне под 100. И я, значит, иду и пою. Алла Борисовна гениальная – она все просчитывает и отрицательно качает мне головой», - отметил он.

После этого, по словам Костюшкина, произошло именно то, о чем и говорила Примадонна.

«А следом я стаю ногой на эту перегородку и она подо мной развалилась как снег. Если бы я не занимался дзюдо 5 лет, то ушатал бы примадонну, я бы лобешником закатил ей в голову. Мы бы потом еще пол концерта ее выносили», - подчеркнул он.

Пугачева после этого решила покинуть концерт. Однако на следующий день встретилась с виновником инцидента.

«Я извинился, и Алла Борисовна мне говорит, что ничего страшного. Ну, синяк – синяк мы замажем, а полмиллиона просмотров останется! Она меня так успокоила, я ей безумно благодарен», - уточнил Костюшкин.

Напомним, озорной Пугачевой досталось за неприлично короткие шорты на прогулке с Лизой.

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