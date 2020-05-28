Алла Пугачева призналась, как стала чувствовать себя с приходом старости

В этом году Примадонне российской эстрады исполнился 71 год. Впрочем, ее возраст стал предметом шуток и пересудов еще раньше. Звезда сама заметила, что люди любят «обвинять ее в старости». Цитата певицы на эту тему появилась на одной из ее фан-страниц в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Пугачева признается, что ее удивляют эти «обвинения».

«Я-то выросла «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». И вот я, тетенька семидесяти лет, выросшая на таких правилах, вдруг читаю, и меня смех разбирает: «Старуха! Такая-сякая. Смотрите, какая она, без краски, без всего!» Думаю: «А я тебя добавлю!» Instagram — это интересно, мне уже понравилось, поиграть можно — когда скучно…», - рассказала певица.

Она открыто заявила, что не отрицает свой возраст. По ее словам, сейчас она уже на том этапе, когда ложась спать думает только о том, чтобы проснуться на следующий день.

«Мне так это надоело, что все пишут, обвиняют: «Старая, старая». Да! Я старая. И ничего с этим я поделать не могу. Говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы», - разоткровенничалась Примадонна.

Этот пост ее поклонники сопроводили фотографией с улыбающейся Пугачевой. На ней певица позирует в воздушной светлой кофте и кокетливо поправляет волосы. На фото ей совсем не дашь 71 год.

Напомним, озорной Пугачевой досталось за неприлично короткие шорты на прогулке с Лизой.

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