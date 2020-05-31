Алла Пугачева, Анастасия Волочкова, Лолита Милявская и другие звезды выглядели совсем иначе 15 лет назад, чем сейчас
На первом фото Анастасия Волочкова. Звезда позировала себя в желтых штанах и леопардовой блузке. Балерина дополнила образ сапогами с мехом. Об этом пишет "Интересно.знать".
На втором фото Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, ее дочь. Звезда была в довольно странном платье, которое можно воспринять, как очень длинную футболку. А вот дочка стояла в блестящем платье, на котором было нарисовано лицо женщины. Рядом с красавицами стоял и мужчина в полностью белом костюме.
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На третьем фото уже была Лолита Милявская. Красотка появилась в довольно странном образе - юбке, похожей на балетную пачку и кроссовках с носками. Образ звезда дополнила белым хвостом, который виднелся из-под черных коротких волос на голове.
На следующем кадре уже стоит Ксения Собчак. Красотка была в оранжевом платье с пышным воротником, который завязывался зеленой лентой на зоне декольте. Звезда дополнила образ пышной прической, которую собрала под обруч.
Заключает наш топ группа "Фабрика", которая была популярна в то время. Девочки стояли в коротких белых топах и джинсовых шортах, а образ дополнили колготами из сеточки и чулками. Также звезды носили повязки на голове, яркие серьги и ожерелья.
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