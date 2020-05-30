Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза показала, как выглядит в королевском образе
На фото белокурая девочка стояла в клетчатом платье, пока ее снимали по пояс. Девочка улыбалась на камеру, показывая белые зубки, уверенно держась во время фотосъемки. Фотография получилась очень интересной и тут Лиза похожа на диснеевскую принцессу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В образе диснеевской принцессы", - написал администратор странички Лизы под фото.
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Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков за полчаса и написали множество комментариев:
"Очаровашечка", "Белокурая Жази", "милая такая белоснежка, обожаю", "Лизонька, ты просто ангельский цветочек", "Гордость мамы и папы", "Прелесть", "Кукла", "Копия мамы", "Очень красивая у вас дочь", "Сколько шарма в этой маленькой девочке, красотуля", "Просто красотка, а ещё и очень умная девочка!!!!", "Ребенок из пробирки".
Ранее мы сообщали, что поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина огорчило грустное фото их дочери Лизы.
На фото маленькая Елизавета Галкина сидит в роскошном кресле, больше похожем на королевский трон. Мебель украшена резьбой и позолотой и выглядит очень дорого.
Девочка буквально утопает в кресле. Она позирует в красном платье и с двумя хвостиками на голове, завязанными красными бантами в тон наряду.
Напомним, Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза
А еще Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина превратилась в гимнастку и похвасталась талантом
Также Politeka сообщала, что Галкин засветил опасные развлечения детей в их с Пугачевой "замке"