В сім'ї принца Гаррі та його дружини Меган Маркл назріває черговий скандал, який може закінчиться чим завгодно аж до розлучення пари

Як повідомляє Сelebrity Insider, нащадок монаршого сімейства, який заради своєї дружини відмовився від королівського титулу, може втратити і Меган.

Причина в тому, що, скуштувавши вільного від прийомів і обов'язків життя, принц пустився берега і знову почав все частіше прикладатися до спритного, як у роки зухвалої молодості.

Інсайдер не виключає, що до чарки його підштовхнула незадоволеність якістю життя. А розраду він знайшов у будинку співачки Адель, яка живе по сусідству. Як зазначило джерело, артистка і принц відмінно ладнають між собою, до того ж обоє не проти випити.

Меган Маркл, яка чимало зусиль доклала до того, щоб приборкати норовливого Гаррі і прищепити йому любов до здорового способу життя, поки що терпить витівки чоловіка, але її терпіння не безмежне, і п'яні загули цілком можуть обернутися для принца втратою дружини і сина.

«Меган дуже старанно працювала, щоб перетворити Гаррі на вегетаріанця, який п'є зелений сік, і щоб зробити це, їй, по суті, довелося усунути весь його поганий вплив. Однак тепер він може запросто попррямувати до Адель», – розповів журналістам інсайдер.

Більш того, американка дуже ревнує британського чоловіка до його землячки, яка, схуднувши, перетворилася на справжню супермодель. Більш того, в Адель і Гаррі британське почуття гумору і туга за рідною Англією.

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