Всплыли неожиданные детали переезда Меган Маркл и принца Гарри из Великобритании

Осенью в продажу выйдет новая книга о принце Гарри и Меган Маркл — одобренная супругами биография под названием «В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи», передает издание 1К.

Меган надеется, что после выхода биографии читатели смогут увидеть ее «уязвимую сторону» и понять, что жизнь герцогини Сассекской — не сказка.

Кроме того британские СМИ пишут, что в книге читатели смогут понять, почему у пары не было другого выхода и они уехали из Букингемского дворца и отказались от титулов.

По ее мнению, люди смогут понять, что на самом деле она не является «капризной дивой, стремящейся к славе и власти».

В новой книге утверждается, что решение покинуть королевскую семью и переехать в Америку принял сам принц Гарри, а не его жена-американка, как это принять считать. Поэтому Гарри не нравится придуманный прессой термин Мегзит.

«Правда состоит в том, что Гарри чувствовал себя несчастным уже очень, очень давно. Он хотел двигаться в том направлении, в котором они в итоге пошли. И рассматривал такую возможность более года. Меган поддержала решение Гарри. Но она не единожды спрашивала его, уверен ли он в том, чего хочет», — рассказал инсайдер.

Приятели Гарри также говорили, что, по словам принца, переезд за океан был необходим, поскольку он осознал, что в Британии к Меган никогда не будут «справедливо относиться».

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

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