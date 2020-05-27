Бывшие герцоги Меган Маркл и принц Гарри нуждаются в деньгах после переезда в США

Об этом в интервью журналистам рассказали осведомленные источники, пишет The Times Hub.

По информации инсайдеров, после бегства из дворца Гарри даже продал свои охотничьи ружья из-за сложного финансового положения.

Более того, экс-герцоги Сассекские должны погасить долг за ремонт их имения в британской столице. Поэтому Меган Маркл и принц Гарри пошли на отчаянный шаг и решили попросить денег у принца Чарльза.

"Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковер довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза", - утверждает осведомленный источник.

За продажу охотничьих ружей принц Гарри смог выручить 180 тысяч долларов, но этой суммы не хватит, чтобы покрыть долги, ведь они пообещали после переезда вернуть 2,4 млн фунтов за ремонт особняка в Великобритании.

После бегства из Букингемского дворца у принца Гарри нет работы и постоянного дохода, а Меган Маркл никто не зовет в Голливуд.

Ранее мы рассказывали о том, что королева Елизавета II решила отомстить бывшим герцогам Меган Маркл и принцу Гарри за бегство из Букингемского дворца.

Недавно практически вся королевская семья организовали видеоконференцию в приложении Zoom, чтобы поздравить работников здравоохранения в Международный день медсестер.

Но позже выяснилось, что в конференции участвовали практически все члены королевской семьи, кроме Меган Маркл и принца Гарри, которые сегодня проживают в Калифорнии.

Также мы сообщали, как Меган Маркл сэкономила на своем муже Гарри. В честь второй годовщины свадьбы бывшая актриса написала сентиментальное поздравление для принца Гарри, посвященное их вечной любви.

А вот внук королевы Елизаветы II не стал скромничать, несмотря на его плачевное финансовое положение в США. Принц Гарри уготовил Меган огромный букет цветов и дорогое кольцо.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно...".