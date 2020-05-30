В семье принца Гарри и его супруги Меган Маркл назревает очередной скандал, который может закончится чем угодно вплоть до расставания пары

Как сообщает Сelebrity Insider, отпрыск монаршего семейства, который ради своей жены отказался от королевского титула, может потерять и Меган.

Причина в том, что, вкусив свободной от приемов и обязанностей жизни, принц пустился берега и начал все чаще снова прикладываться к спритному, как в годы дерзкой молодости.

Инсайдер не исключает, что к рюмке его подтолкнула неудовлетворенность качеством жизни. А утешение он нашел в доме певицы Адель, которая живет по соседству. Как отметил источник, артистка и принц отлично ладят между собой, к тому же оба не прочь выпить.

Меган Маркл, которая немало усилий приложила к тому, чтобы обуздать своенравного Гарри и привить ему любовь к здоровому образу жизни, пока что терпит выходки супруга, но ее терпение не безгранично, и пьяные загулы вполне могут обернуться для принца потерей жены и сына.

«Меган очень усердно работала, чтобы превратить Гарри в вегетарианца, пьющего зеленый сок, и чтобы сделать это, ей, по сути, пришлось устранить все его плохое влияние. Однако теперь он может запросто направиться к Адель», – рассказал журналистам инсайдер.

Более того, американка очень ревнует британского мужа к его землячке, которая, похудев, превратилась в настоящую супермодель. Более того, у Адель и Гарри британское чувство юмора и тоска по родной Англии.

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