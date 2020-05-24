Принц Уильям и Кейт Миддлтон неожиданно изменили свою стратегию в социальной сети

Так, оказалось, что на минувшей неделе официальные аккаунты королевской четы в Twitter и Instagram были изменены: вместо «Кенсингтонского дворца» в имени учетной записи теперь значится более персонализированные «Герцог и герцогиня Кембриджские».

Есть несколько объяснений внезапному изменению имени герцогов. Об этом пишут в частности журналисты издания ELLE.

Королевские обозреватели предполагают, что имя «Кенсингтонский дворец» использовался как рабочий офис пары. По такому же принципу название резиденции — «Кларенс-Хаус» — значится у принца Чарльза и Камиллы.

Ранее королевский протокол таким же образом нарушили принц Гарри и Меган Маркл. До того, как они покинули королевскую семью и свой аккаунт @sussexroyal, то носили там имя «герцог и герцогиня Сассексские», а не расположение офиса, как это принято.

Правда, как оказалось в их случае все можно объяснить очень просто. Оказывается причина заключается не в хулиганском характере супругов, а в том, что их офис находился в Букингемском дворце, где базируются и другие королевские особы.