Бывший британский парламентарий рассказал о том, как принц Гарри и Меган Маркл «выудили» у простых налогоплательщиков десятки миллионов долларов перед побегом из Великобритании

Бывший член Парламента Соединенного королевства, а ныне действующий участник Тайного совета Норман Бейкер подсчитал, во сколько простым британцам обошлись принц Гарри и его американская супруга с момента их свадьбы в мае 2018 и до побега в Лос-Анджелес в начале 2020. По его подсчетам, всего на их обеспечение из британского бюджета ушло 44 миллиона евро или примерно 53 миллиона долларов.

В частности, почти 41 миллион долларов ушел на свадьбу пары. Причем королевская семья оплатила только 2,4 миллиона. Еще 1,7 миллиона долларов были потрачены на реновацию апартаментов супругов в Кенсингтонском дворце. При этом, когда позже Гарри и Меган решили жить отдельно им выделили еще 2,9 миллиона на ремонт Фрогмор-хауз. Последнюю сумму пара уже пообещала вернуть в казну.

Бейкер также обратил внимание на то, что за время своего проживания в Великобритании Маркл успела собрать внушительную коллекцию драгоценностей, общая стоимость которой превышает 700 тысяч долларов. О такой роскоши не могла мечтать даже принцесса Диана.

Гарри и Меган также не жалели денег на личную охрану и путешествия. Бейкер также рассказал, что паре финансово помогает принц Чарльз, который, в свою очередь, также живет далеко не на собственные сбережения. Он недоволен тем, что даже сейчас британская казна продолжает поддерживать принца и его супругу, пока им помогает деньгами Чарльз.

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