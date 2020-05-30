Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, здивувала формами в одному лише мереживі

В цей раз дивно струнка модель розбурхала видом в тонких рожевих мереживах, якими підкреслила пишні форми. Дівчина знає, як незвично виглядає її фігура, тому не соромиться її демонструвати. На цей раз вона викликала бурхливу реакцію в мережі, оскільки не посоромилася постати в білизні перед відкритим балконом, повідомляє Politeka.

Так, на новому кадрі вона позувала у рожевих мереживах з підв'язками і демонструвала свої форми без найменшого сорому. Не секрет, що свою фігуру Олена підкоригувала за допомогою не одного пластичної операції, але й цього вона не ніяковіє, вважаючи це навіть своїм достоїнством.

«Чуттєво або пішло?🤔 Дуже сподобалося це фото, погляд і кольору 😍💕 А вам?», - написала Омович.

Фанати одразу ж відреагували:

«😍😍😍Яка солодка цукерочка😍😍😍», «Queen 😱😍», «Mmmmmm це так смачно 😋🔥», «Anorexica», «Ви дуже гарна дівчина і модель!... Але чому ви не викладаєте фото з подругою Аліною Аниловой?? 🤔 Адже вона в вас душі не чує!», «Пародія», «Просто аффуенно!!! 👍 👌 ❤️ 😍 💋 💋 💋 🌹», «Дуже красиво і шикарно😍🤩👍».

До цього дівчина розкрила секрет своєї привабливості, зокрема, пружних форм, які вона любить показувати в тісних бікіні і мереживній білизні:

«Минуло вже багато часу після повторної мамопластики, вже спав набряк і груди стала м'якою і придбала потрібну форму😍 Імпланти я вибрала Motiva 475cc . Це нове покоління екстра м'яких імплантів каплевидної форми перетікає в круглу🔥 Розмір вийшов третій, як я завжди хотіла», - написала Альона.

Шанувальники тут же відреагували:

«Ідеальна фігура», «У Вас красива фігура, правда якщо б груди була 2 розміру, виглядало б апетитніше. Але це моя думка. Так то кексики гарні😚», «Не бачу у вас ідеальних форм. Груди жахливо ....занадто видно що штучна. Та ще й занадто велика для вашої і без того, не пропорційної фігури», «Це анатоми? 😮», «Противно дивитися💩», «як можна лягати під ніж і наркоз до хірурга без досвіду? У нього клініка схожа на музей😂😂😂».

Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".