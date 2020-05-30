Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, удивила формами в одном лишь кружеве

В этот раз удивительно стройная модель взбудоражила видом в тонких розовых кружевах, которыми подчеркнула пышные формы. Девушка знает, как необычно выглядит ее фигура, поэтому не стесняется ее демонстрировать. В этот раз она вызвала бурную реакцию в сети, поскольку не постеснялась предстать в белье перед открытым балконом, сообщает Politeka.

Так, на новом кадре она позировала в розовых кружевах с подвязками и демонстрировала свои формы без малейшего стеснения. Не секрет, что свою фигуру Алена подкорректировала при помощи не одной пластической операции, но и этого она не смущается, считая это даже своим достоинством.

«Чувственно или пошло?🤔 Очень понравилось это фото, взгляд и цвета 😍💕 А вам?», - написала Омович.

Фанаты тут же отреагировали:

«😍😍😍Какая сладкая конфетка😍😍😍», «Queen - Барби мечты 😱😍», «Mmmmmm это так вкусно 😋🔥», «Anorexica», «Вы очень красивая девушка и модель!... Но почему вы не выкладываете фото с подругой Алиной Аниловой?? 🤔 Ведь она в вас души не чает!», «Пародия», «Просто аффуенно!!! 👍 👌 ❤️ 😍 💋 💋 💋 🌹», «Очень красиво и шикарно😍🤩👍».

До этого девушка раскрыла секрет своей привлекательности, в частности, упругих форм, которые она любит показывать в тесных бикини и кружевном белье:

«Прошло уже много времени после повторной маммопластики, уже спал отек и грудь стала мягкой и приобрела нужную форму😍 Импланты я выбрала Motiva 475cc . Это новое поколение экстра мягких имплантов каплевидной формы перетекающей в круглую🔥 Размер вышел третий, как я всегда и хотела», - написала Алена.

Поклонники тут же отреагировали:

«Идеальная фигура», «У Вас красивая фигура, правда если бы грудь была 2 размера, смотрелось бы аппетитнее. Но это мое мнение. Так то кексики хороши😚», «Не вижу у вас идеальных форм. Грудь ужасно ....слишком видно что искусственная. Да ещё и слишком огромная для вашей и без того, не пропорциональной фигуры», «Это анатомы? 😮», «Противно смотреть💩», «как можно ложиться под нож и наркоз к хирургу без опыта? У него клиника похожа на музей😂😂😂».

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".