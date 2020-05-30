Відома українська співачка Настя Каменських, яка не так давно вийшла заміж за продюсера Потапа, показала, як виглядає з ранку

На фото Настя позує у жовтій сорочці на тлі сходів на другий поверх. Красуня зібрала волосся в хвіст, а доповнила образ прикрасами на пальцях. Каменських посміхалася і позувала перед фотографом, показуючи всю себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"В суботу завжди прокидатися приємніше, ніж в інші дні. Адже попереду два дні вихідних! І вже можна виходити на вулицю!

Мрію скоріше побачитися з друзями та посидіти разом якоюсь атмосферою кафешці на терасі.

До речі, з чого ви більше всього нудьгували під час карантину?", - написала під фото Настя.

Фанати встигли поставити більше 30 тисяч лайків за годину і написали кілька коментарів:

"Я тебе не впізнав тут, багатою будеш", "Всм два вихідних? Понеділок вихідний?", "Ви погоду бачили в Києві?) Куди йти?)", "Я скучаю по морю. Живу біля моря, але дозволу не дають", "Ви прекрасні! Дякую за натхнення! Звичайно за спілкуванням з друзями! І прогулянками прекрасним улюбленим Києвом!", "Моя ти рибка".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських показала змарнілу фігуру вкоротком топі, тут же нарвавшись на критику.

Цього разу помітно схудла артистка вирішила показати новий образ на домашньому селфи, проте змінилася зовнішність артистки припала до душі далеко не всім прихильникам. У соціальній мережі Instagram фанати на сторінці Анастасії залишили безліч неоднозначних коментарів.

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А ще Politeka писала, що змарніла Каменських вважає себе Шакірою та потрясла п'ятою точкою на камеру

Також Politeka повідомляла, що Потап впав в обійми знаменитої красуні, забувши про Каменських



