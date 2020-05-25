Украинский рэпер Потап трогательно поздравил с днем рождения телеведущую Машу Евросинину

Как сообщает Politeka.net, музыкант опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с именинницей.

На снимке Алексей Потапенко обнимается с Ефросининой. Вероятно, фото было сделано еще до карантина на тематической вечеринке. Ведущая принарядилась хиппи в платье с широким вырезом декольте и цветочным ожерельем, а рэпер примерил образ из фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

На заднем плане можно заметить супругу Потапа, певицу Настю Каменских. Кажется, будто девушка проживает мужа ревнивым взглядом, пока он обнимается со своей знаменитой подругой на камеру, ради этого она даже отвлеклась от беседы.

"Hbd baby!!!", - написал Потап. Стоит отметить, что Маша ответила ему в комментариях: "Как я люблю тот день! Ну и вашу свадьбу, конечно, не забыть никогда! Спасибо, Лёшенька".

Поклонники тоже оставили много позитивных комментариев:

"Красивые"; "Классные"; "Лучшая ведущая Украины!❤️❤️❤️"; "С днём рождения Машу 😍😍😍 самую крутую ведущую Украины!"; "Очень красивое фото. Лучшие"; "

И Настя сзади🤗 Следит 😅"; "Настя сзади с таким лицом стоит".

Напомним, Потап и Каменских обрадовали новостью спустя год после свадьбы, фанаты в восторге

А еще Politeka писала, что чувственная Каменских показала, что прячет под рубашкой.

Также Politeka писала, что игривая Каменских избавилась от одежды ради любовного видео, Потап не сдержался.