Популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула блестящей фигурой в наряде с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«И не забудь улыбнуться», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Каменских позирует в платье с вырезом, элегантно нагнувшись и показа всем роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Зажигательная красавица. Очень красивая, не грубая, и одновременно брутальная, Потапу повезло, даже если он не слушает Бруто, ибо весь свет красоты и яркости здесь», «роскошная», «боже, вся душа на распашку», «ну невероятно! Вывалила свои прелести, глаза оторвать невозможно», «ага ага, все на глаза смотрят. Конечно», - пишут они.

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Не смотря на то, что сейчас девушка находится на карантине и постоянно занимается работой дома, она продолжает делать яркие фото и делиться с фанатами, чтобы разбавить ленту в Инстаграм. У Насти сейчас действительно насыщенные будни, даже дома - не так давно она даже выпустила клип, провела собственный марафон и устроила курс тренировок.

А в этот раз Настя похвасталась снимками в провокационной позе. На новых фото в Инстаграм Настя запечатлена с легкой улыбкой на лице и ярком виде. Звезда позирует на кровати в белоснежной пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Каменских слегка наклонилась вперед, сидя на коленях, и посылает поцелуй на камеру.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

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