Популярная украинская исполнительница Настя Каменских устроила жаркие танцы на камеру, выставив напоказ аппетитные формы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Уже 60 миллионов! 🔥Спасибо! Кстати, девочки, какая строчка из «ПОПА КАК У КИМ» вам ближе всего? 😀» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских исполняет горячие танцы в крохотных шортах, демонстрируя непревзойденную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Вау, какой орешек! Потапу повезло», «Ты красотка», «В жизни иногда все как у Ким решает попа», «огонь», «Ноги как у Кендалл а попа как у Ким», «вот это бомба!», - пишут они.
До этого мы писали, что известная украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит ее начало дня.
На фото Настя лежала в постели и смотрела на камеру. Рядом можно увидеть ее собаку-блондинку - Мими. Фото было сделано так, чтобы было видно восходящее солнце, которое уже ворвалось в окно и осветило комнату. Фотография получилась нежной и солнечной.
Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев под фото:
"Какая красотка", "Доброе утро, Настюша", "А где собака ?)))", "Настя у вас пластическая операция на лицо?", "Красивая,но видно уже года берут свое!", "Только досмотрела твои блоги похудения!".
Напомним, Потап и Каменских обрадовали новостью спустя год после свадьбы, фанаты в восторге
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