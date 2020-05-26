Настя Каменских похвасталась движениями под ритмичную музыку

Популярная украинская певица продолжает радовать поклонников новыми видео на карантине. Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым роликом в своем Инстаграм.

На видео Настя демонстрирует, что может не только потрясающе петь, но и танцевать под чужие песни. Так, звезда соблазнительно двигает телом под хит Шакиры и Бейонсе Beautiful Liar. Настя дерзко крутит бедрами и изгибается под музыку, повторяя некоторые движение из клипа звездных певиц.

Из одежды на Каменских простые джинсы и стильный короткий свитер, который позволяет Насте продемонстрировать свой плоский животик и тонкую талию.

«Пробуди свою внутреннюю богиню», - подписала кадры певица.

Ее поклонники тут же засыпали Настю комплиментами. При этом многие отмечали, что певица сильно похудела.

«Такая худень что вроде не кормит Потап», «Очень пластичная», «Эх фортануло Потапу», «Как всегда - отличный танец Настя такая секси», «Настюха жжёт», «Огонь, красотка», «Ты Шакирой хочешь что ли быть?», «Разочаровала танец живота похоже не ваш конёк», «Уже замужем, успокойся», «Хватит худеть, уже лишнее», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Каменских показала яркий кадр, сделанный вместе с колегой Машей Ефросининой.

Сегодня знаменитая телеведущая празднует свой день рождения по этому поводу Каменских решила обратиться к коллеге в Инстаграм и представила совместный кадр, на котором сверкнула фигурой в свободном платье. При этом Анастасия попала под волну критики из-за не совсем удачного выбора наряда.

Напомним, Потап упал в объятия знаменитой красотки, забыв о Каменских: "Настя сзади с таким лицом".

Как сообщала Politeka, исхудавшая Каменских попала под жесткую критику из-за провального образа.

Также Politeka писала, что Каменских в крохотных шортах устроила дикие танцы, горячие кадры.