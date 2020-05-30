Шведська модель Гейл Келлі з Victoria's Secret блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку на яхті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку Гейл позує на яхті в крихітному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру. На голові у моделі красується біла кепка. Саму фотографію вона вирішила ніяк не коментувати, хоча її шанувальники буквально спалахнули коментарями.

«Ти просто перевагу!», «ульотний вигляд!», «божественний вигляд», «красуня», «богиня!», «ти сама досконалість! Не можна відірвати очей», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, шведська модель Келлі Гейл, яка є одним з ангелів Victoria's Secret, поділилася дуже провокаційним фото.

Модель опублікувала у себе на Instagram знімок, на якому була повністю голою. Красуня позбулася всієї одягу і залізла у ванну. Вона сиділа прямо, підібгавши під себе ноги, зверху на Гейл текла вода. Модель була повністю мокрою, що надало особливої пікантності кадру. Варто відзначити, що красуня без сорому засвітила найсмачніші місця – пишні груди і пружну п'яту точку.

За день її пост зібрав майже 75 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч приємних слів.

«Прекрасна», «Душ, мир та любов до тебе, красуня», «Не чесно», «Ось Це Так! Я не знав, що це так прекрасно», «Вау дуже жарко», «Маленька ванна», «Надзвичайно красиво», «Це занадто відверто», «Як тепер заснути», «Дуже сміливо», - пишуть користувачі мережі.

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