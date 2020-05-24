Шведская модель Келли Гейл, которая живет в США и известна как ангел Victoria's Secret, отправилась в горы вместе со своим возлюбленным, актером Юэлем Киннеманом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала милые шалости с бойфрендом. Модель променяла гламурные съемки и VIP-вечеринки, чтобы уединиться с любовником высоко в горах.

Деушка предстала с собранными в хвост волосами, без косметики, в спортивной и удобной для путешествий одежде.

25-летняя Келли и 40-летний Юэль обнимались и целовались на камеру. Примечательно, что на одном из кадров Гейл высунула язык и дотронулась им до языка патрнера.

"Почти был укушен змеей и съеден медведем, но мы этого не сделали, так что эта неожиданная поездка на следующий день была грандиозной! 🐍🐻 ... Спасибо, детка😘 (Мы перевели наши телефоны в режим полета также на 4 дня)", - подписала горячие кадры знаменитость.

То ли любовные утехи парочки, то ли головокружительная природа, на фоне которой они фотографировались, но фанаты просто обезумели, поставив десятки тысяч лайков.

"ему 40 лет и ей 25, блин"

"Выглядит впечатляюще, но где это? 🏔"

"Слишком круто!!!🔥"

"Это мило💕"

"Лучшая пара 👌🏻❤️"

Ранее мы сообщали, Гейл, которая недавно отметила 25-летие, показала в Инстаграм свой праздничный торт. Девушка разделила десерт с Киннеманом. На забавных кадрах они оба измазались кремом.

"Так рада, что у тебя был чудесный день рождения !!!! ❤️❤️❤️"; "Вы двое такие милые!🔥🖤😍"; "О, я так люблю это! Так весело и мило ❤️"; "Собираюсь сказать: ты выглядишь как маленький ребенок ..."; "Я так завидую! Он великолепен"; "Ух, как сладко!", - писали в комментариях.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать