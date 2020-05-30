Онука російського актора Михайла Боярського Катерина блиснула бездоганними формами в сукні з декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Хей🤪 як настрій?)» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках онука Боярського позує в крихітному топі з декольте і джинсовому сукню. Дівчина елегантно всілася, виставивши напоказ значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Ех, хороша!», «Яка ти спокусливо-красива, ніжки дуже сексуальні. А погляд який притягальний, так і манить немов закликає ❤️❤️❤️❤️❤️. Так КАТЯ ти дівчина-вогонь», «як завжди – краща», «ти супер красуня», «бомба!», - пишуть вони.
До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.
Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками в своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні, передає Politeka.net.
На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.
Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.
Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.
Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.