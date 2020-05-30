Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина сверкнула безупречными формами в наряде с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Хэй🤪 как настроение?)» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках внучка Боярского позирует в крохотном топе с декольте и джинсовом платье. Девушка элегантно уселась, выставив напоказ внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Эх, хороша!», «Какая ты соблазнительно-красивая, ножки очень сексуальные. А взгляд какой притягательный, так и манит словно призывает ❤️❤️❤️❤️❤️. Да КАТЯ ты девушка-огонь», «как всегда – лучшая», «ты супер красотка», «бомба!», - пишут они.
До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.
Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде, передает Politeka.net.
На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.
Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.
Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.
Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.