Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина сверкнула безупречными формами в наряде с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Хэй🤪 как настроение?)» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках внучка Боярского позирует в крохотном топе с декольте и джинсовом платье. Девушка элегантно уселась, выставив напоказ внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Эх, хороша!», «Какая ты соблазнительно-красивая, ножки очень сексуальные. А взгляд какой притягательный, так и манит словно призывает ❤️❤️❤️❤️❤️. Да КАТЯ ты девушка-огонь», «как всегда – лучшая», «ты супер красотка», «бомба!», - пишут они.

До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.

Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде, передает Politeka.net.

На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.