Внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе
Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде, передает Politeka.net.
На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.
Свой образ Боярская подчеркнула ярким макияжем с акцентом на глаза. Это сделало снимок еще более выразительным.
Русская Кардашьян натянула на свои спелые "ягодки" маленький купальник: "Едва прикрывал..."
Банкоматы в Украине исчезнут, эксперт раскрыл детали: "Нацбанк хочет..."
Располневшая победительница "Холостяка" в одних трусах поразила пикантными кадрами: "Залог успеха это..."
"Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой: "Максу попалась девушка не для..."
Поклонники не могли пройти мимо такого снимка красотки.
«Неповторимая», «Взгляд», «Она бомба, она бомба», «Красотка», «Ну норм вроде», «Катюха, что ты со мной делаешь? Я потерял дар речи», «Шикарная», «Какие запасы!», «Катенька, как у вас дела на личном фронте обстоят? Вашему деду внукозять не нужен?», - пишут люди в комментариях.
До этого мы писали, что Боярская поделилась фото, на котором она стоит в черной кожаной куртке, джинсах и топе. Образ Екатерина дополнила золотой цепочкой с кулончиком и ярким макияжем. Юная девушка взялась за волосы рукой и смотрела в камеру, чтобы кадр получился максимально жарким. Так и хочется написать под фото: "Гордость дедушки".
Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.
Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.
Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.