Внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе

Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде, передает Politeka.net.

На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.

Свой образ Боярская подчеркнула ярким макияжем с акцентом на глаза. Это сделало снимок еще более выразительным.

Поклонники не могли пройти мимо такого снимка красотки.

«Неповторимая», «Взгляд», «Она бомба, она бомба», «Красотка», «Ну норм вроде», «Катюха, что ты со мной делаешь? Я потерял дар речи», «Шикарная», «Какие запасы!», «Катенька, как у вас дела на личном фронте обстоят? Вашему деду внукозять не нужен?», - пишут люди в комментариях.

До этого мы писали, что Боярская поделилась фото, на котором она стоит в черной кожаной куртке, джинсах и топе. Образ Екатерина дополнила золотой цепочкой с кулончиком и ярким макияжем. Юная девушка взялась за волосы рукой и смотрела в камеру, чтобы кадр получился максимально жарким. Так и хочется написать под фото: "Гордость дедушки".

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.