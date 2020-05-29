Американська супермодель Емілі Ратаковскі блиснула пружними формами під час відпочинку з подругами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Сумую за перуками і за своїми друзями», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Ратаковскі позує в білосніжному купальнику, оголивши головну гордість, в оточенні подруг. Як можна помітити, кожна з них вбралася в купальник і перуку. При цьому особи зірок закривали елегантні окуляри.
Уточнимо, що незважаючи на чудову фігуру зірки, шанувальники Ратаковскі не сомгли що-небудь сказати, адже знімок вона викинула у себе в Сторисе.
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Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковскі похвалилася "хижим" нарядом ледь прикривав її гідності.
На цей раз модель, актриса і підприємниця показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий кадр, на якому постала у несподіваному образі. Дівчина приміряла образ "хижачки", зовсім не приховує її фігуру. Зірка отримала сотні захоплених компліментів.
Так, в цей раз Емілі приміряла незвичайний образ «первісної дівчата», вразивши виглядом і вмостившись прямо на підлозі. Дівчина прикрилася клаптиками тканини, які були пошиті за формою її білизни.
Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковскі виставила свої багатства в облягаючому одязі
Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковскі зняла білизну і показала свої принади без прикрас
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні