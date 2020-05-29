Американская супермодель Эмили Ратаковски сверкнула упругими формами во время отдыха с подругами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скучаю за париками и за своими друзьями», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Ратаковски позирует в белоснежном купальнике, оголив главную гордость, в окружении подруг. Как можно заметить, каждая из них нарядилась в купальник и парик. При этом лица звезд закрывали элегантные очки.

Уточним, что несмотря на великолепную фигуру звезды, поклонники Ратаковски не сомгли что-либо сказать, ведь снимок она выбросила у себя в Сторисе.

Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась "хищным" нарядом едва ли прикрывающем ее достоинства.

В этот раз модель, актриса и предпринимательница показала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый кадр, на котором предстала в неожиданном образе. Девушка примерила образ "хищницы", совсем не скрывающий ее фигуру. Звезда получила сотни восторженных комплиментов.

Так, в этот раз Эмили примерила необычный образ «первобытной девушки», поразив видом и устроившись прямо на полу. Девушка прикрылась лоскутками ткани, которые были сшиты по форме ее белья.

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