Известная модель Белла Хадид показала соблазнительное тело во всей красе
На фото Белла лежит на шезлонге и показывает себя только по грудь. Как можно заметить, красавица совсем без одежды и решила закрыть один глаз для фотографии. На еще одном кадре Хадид уже стоит, показывая свою фигуру в миниатюрном купальнике зеленого цвета. Фотографии получились солнечными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили миллион лайков и написали множество комментариев:
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"Моя детка", "Привет, я люблю тебя", "Моя королева", "Самая милая деревенская девушка когда-либо", "Хорошо, девочка, мы видим тебя", "Графиня Белла".
Ранее мы сообщали, что практически каждый выход супермодели Беллы Хадид производит фурор.
Модель появилась в облегающем, чуть ли не прозрачном топе и воздушной юбочке на мероприятии "Dior x Vogue" во время Каннского кинофестиваля в мае прошлого года. Красотка произвела яркие впечатления, своим дерзким, и в то же время очень нежным, образом.
Сообщалось, что супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, предстала в бикини.
Тело красотки блестело под лучами солнца так, будто Белла намазалась каким-то лосьоном, либо вспотела от жары.
Сначала модель засняла крупным планом свое лицо, а позже увела камеру, засветив прелести в крохотном бикини.
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде
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