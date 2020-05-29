Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська порадувала шанувальників і блиснула пікантними моментами з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Згадаймо світлі, мирні часи…Міжнародний кінофестиваль «Червоні вітрила», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Сумська відображена під час відпочинку на морі разом зі своїми друзями: Русланою Писанкою, Володимиром Горянським, Віталієм Борисюком і Адою Роговцевою.

«Як здорово! От би хоч на хвилинку потрапити туди, на вашу тусовку👍 чудові актори - цвіт нації», «неймовірні кадри», «такі чудові! Дуже позитивні і класні», «ой не можу,такі класні все», «Боже, прямо запах того часу выдчуваеться!», - пишуть шанувальники Сумської.

Знаменита українська актриса Ольга Сумська похвалилася спокусливими фото.

На фото Сумська позує в ліжку в шовковому пеньюарі ніжного відтінку з мереживними вставками. Волосся розпущене, спадають хвилями. Макіяж зроблений з акцентом на очі, губи підведені помадою.

«Люблю гарні домашні комплекти з шовку... У мене є кілька прекрасних піжам і халатів, але одягаю в будинку спортивний костюм, а в цих комплектах знімаюся в кіно…😜 Наскільки часто ми надягаємо цю красу, щоб чоловік зробив нам комплімент? Звичайно, я б носила їх кожен день, але біля плити з борщем не до гламуру… Але душа просить чогось романтичного», - підписала фото актриса.

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