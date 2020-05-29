Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская порадовала поклонников и сверкнула пикантными моментами с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Вспомним светлые, мирные времена…Международный кинофестиваль «Алые паруса», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Сумская запечатлена во время отдыха на море вместе со своими друзьями: Русланой Писанкой, Владимиром Горянским, Виталием Борисюком и Адой Роговцевой.

«Как здорово! Вот бы хоть на минутку попасть туда, в вашу тусовку👍 замечательные актёры- цвет нации», «невероятные кадры», «такие чудесные! Очень позитивные и классные», «

Боже, прям запах того времени ощущается

», «вау, классно как! Обожаю вас!», - пишут поклонники Сумской.

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская похвасталась соблазнительными фото.

На фото Сумская позирует в постели в шелковом пеньюаре нежного оттенка с кружевными вставками. Волосы распущены, спадают волнами. Макияж сделан с акцентом на глаза, губы подведены помадой.

«Люблю хорошие домашние комплекты из шелка... У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино…😜 Насколько часто мы надеваем эту красоту, чтобы муж сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура… Но душа просит чего-то романтического», - подписала фото актриса.

Напомним, Ольга Сумская показала лицо крупным планом и ошарашила внешностью: "Верни себе брови".

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