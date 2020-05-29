Американська фітнес-модель Ана Чері забула про сором й показалася перед шанувальниками в розкішному халаті й прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель підходить до камери і відкриває розкішний халат, виставивши напоказ значні принади. Після цього вона розвертається і йде назад, демонструючи розкішний вигляд ззаду.

Проте, незважаючи на ідеальне тіло, шанувальники Чері не змогли що-небудь сказати, оскільки кадри вона опублікувала в Stories.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері засвітила зайве в занадто тісному купальнику з глибоким декольте

Дівчина вирішила приміряти досить незвичайним купальник сміливого дизайну з глибоким вирізом не тільки понад але і знизу ліфчика. Ана оголила пікантні ділянки тіла і позувала у досить сміливій позі, без якого-небудь сорому демонструючи гідності.

На новому кадрі вона, як правило, не стала приховувати груди в незвичайному ліфі і навіть підняла руку для ідеального ракурсу але новому, досить жаркому фото.

«Прямо перед тим, як я отримала укус на моїй дупі 🙈 Ви отримуєте комарині укуси? Або вони залишають тебе в спокої ?? #DangOleBugs #Bikini #NovaBabe», - написала Ана.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, что розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".