Американская фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась перед поклонниками в роскошном халатике и прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель подходит к камере и распахивает роскошный халат, выставив напоказ внушительные прелести. После этого она разворачивается и идет назад, демонстрируя роскошный вид сзади.

Однако, несмотря на идеальное тело, поклонники Чери не смогли что-либо сказать, поскольку кадры она опубликовала в Stories.

Как сообщалось ранее, фитнес-модель Ана Чери засветила лишнее в слишком тесном купальнике с глубоким декольте

Девушка решила примерить довольно необычным купальник смелого дизайна с глубоким вырезом не только сверх но и снизу лифчика. Ана оголила пикантные участки тела и позировала в довольно смелой позе, без какого-либо смущения демонстрируя достоинства.

На новом кадре она, как обычно, не стала скрывать грудь в необычном лифе и даже подняла руку для идеального ракурса но новом, весьма жарком фото.

«Прямо перед тем, как я получила укус на моей заднице 🙈 Вы получаете комариные укусы? Или они оставляют тебя в покое ?? #DangOleBugs #Bikini #NovaBabe», - написала Ана.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".