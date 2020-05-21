Бразильская модель Victoria's Secret Жизель Оливейра устроила жаркую фотосессию дома

Во время карантина модель решила не отказываться от фотосессий и устраивает их дома. Красотка ежедневно выбирает себе красивый лук и фотографируется дома на фоне стены. Иногда она выходит на улицу. Стоит отметить, что от этого ее образы не становятся хуже. Свежие снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Жизель предстала перед поклонниками в экстремально короткой юбке, которую она к тому же задрала. Она надела пиджак, под который не стала надевать белье. Образ красотка дополнила солнечными очками и сумкой. В откровенном наряде можно было рассмотреть все прелести девушки.

«Это для бизнеса», - подписала снимок звезда.

За два часа ее фото оценили более 10 тысяч раз. В комментариях оставили множество комплиментов.

«Ты выглядишь потрясающе», «Красивая кукла», «Самая бомбическая девушка», «Вы очень очень красивы», «Абсолютно красива и прекрасна, я люблю тебя», «Реальный допинг», «Ты ангел. Ты ярко светишь. Мои глаза ослеплены», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра сняла нижнее белье и затянула свои упругие прелести платком, сделав из него тесный короткий топ. Модель оголила свои хрупкие плечи и худые ключицы.

Напомним, что Жизель Оливейра развалилась на полу, показав самые вкусные места: «Классные позы».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра посветила молодым телом в прозрачной блузе: «Сладкая».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра втиснула сладкие места в мини-купальник, фото: "Это просто мечта!".