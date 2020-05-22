Звезда Victoria's Secret Жизель Оливейра показала свои прелести под открытым небом

Как сообщает Politeka.net, модель опубликовала кадры с пикантной фотосессии на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах Жизель Оливейра позирует в очень откровенном образе: на девушке надета только футболка и черные трусики-бикини. На одном из фото жгучая красотка приподнимает одежду, обнажая свой плоский живот и стройную фигуру, а на других демонстрирует на камеру пятую точку.

Особого очарования снимкам придает небо с пушистыми облаками, которое стало отличным фоном. Появляется впечателение, что модель стала ангелом, сошедшим с небес.

Пользователи социальной сети оставили много восторженных комментариев под публикацией:

"Прекрасная модель"; "Сладкие щечки"; "Бомба"; "Какое красивое небо"; "Абсолютно прекрасно, сногсшибательно"; "Это тело"; "Мистика твоей красоты - Божественная".

Ранее Жизель устроила фотосессию у себя дома, чтобы не терять форму во время карантина. Модель показала максимально откровенный наряд "для бизнеса": пиджак без белья под ним и очень короткую юбку, которую она к тому же приподняла. Образ красотка дополнила солнечными очками и сумкой.

Напомним, что Жизель Оливейра втиснула сладкие места в тесный корсет: «Ух, горячо».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра понежилась на солнце, оголив самое вкусное место: «Ангел».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра показала топ соблазнительных спортивных образов: «Ну богиня же!».