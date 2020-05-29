42-річна Діва Монро шоувумен, актриса і блогер, відома ще як Монрітта, приголомшила яскравою фотосесією та історією про перший похід до ресторану після карантину

Як передає Politeka.net, епатажна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в бежевому плащі і чорних рукавичках, приміривши образ фатальної красуні.

Блондинка з пишною зачіскою і яскравим макіяжем здивувала пристрастю на кадрах.

Зірка вирішила розповісти шанувальникам, як сходила днями в ресторан. За її словами, було настільки незвично, що вона навіть не відразу зрозуміла, де знаходиться. Монро у всіх фарбах і у своїй витонченій манері описала цю подію, як щось екстраординарне.

"Я за пів дня так втомилася, промерзла під дощем і видихалася, що кінь, якого гнали галопом від Житомира до Києва, що спочатку й не врубилась: я сиджу в ресторані і мене обслуговують🙉 І тільки, коли принесли плед, зелений чай у заварнику і теплу чашку... я навела різкість на офіціантку, яка терпляче чекала, поки я визначусь... до мене дійшло, що я сиджу в ресторані, через майже два з половиною місяці!!! Я випросталася, наче струна... і замовила ще віскі! 50! Для зігріву🤗", - написала Монрітта.

Шанувальники по достоїнству оцінили жаркі фото травесті-діви і її дивовижну розповідь.

"Офігєть фотографії😍👍"

"😍Монро, Ви так надихаюче пишите 😍сьогодні ввечері йду в ресторан 🌹"

"А ми сьогодні пили пиво в пластикових стаканчиках в кафешці з парасольками. І теж спіймала такий самий захват! Прямо ось воно життя ☺️❤️"

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