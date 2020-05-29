42-річна Діва Монро шоувумен, актриса і блогер, відома ще як Монрітта, приголомшила яскравою фотосесією та історією про перший похід до ресторану після карантину
Як передає Politeka.net, епатажна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в бежевому плащі і чорних рукавичках, приміривши образ фатальної красуні.
Блондинка з пишною зачіскою і яскравим макіяжем здивувала пристрастю на кадрах.
Зірка вирішила розповісти шанувальникам, як сходила днями в ресторан. За її словами, було настільки незвично, що вона навіть не відразу зрозуміла, де знаходиться. Монро у всіх фарбах і у своїй витонченій манері описала цю подію, як щось екстраординарне.
"Я за пів дня так втомилася, промерзла під дощем і видихалася, що кінь, якого гнали галопом від Житомира до Києва, що спочатку й не врубилась: я сиджу в ресторані і мене обслуговують🙉 І тільки, коли принесли плед, зелений чай у заварнику і теплу чашку... я навела різкість на офіціантку, яка терпляче чекала, поки я визначусь... до мене дійшло, що я сиджу в ресторані, через майже два з половиною місяці!!! Я випросталася, наче струна... і замовила ще віскі! 50! Для зігріву🤗", - написала Монрітта.
Випробування для українців, обвал курсу і нововведення на кордоні – головне за ніч
Грошей можна не чекати: у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без виплат
Пустотливій Пугачовій дісталося за непристойно короткі шорти на прогулянці з Лізою: «Схожа на пуголовка»
Валюха із «Сватів» ошелешила новою зовнішністю, помолодшала на 20 років: «Шикарна»
Шанувальники по достоїнству оцінили жаркі фото травесті-діви і її дивовижну розповідь.
"Офігєть фотографії😍👍"
"😍Монро, Ви так надихаюче пишите 😍сьогодні ввечері йду в ресторан 🌹"
"А ми сьогодні пили пиво в пластикових стаканчиках в кафешці з парасольками. І теж спіймала такий самий захват! Прямо ось воно життя ☺️❤️"
Нагадаємо, травести-діва Монро вразила змінами у зовнішності, топ гарячих образів.
Як повідомляла Politeka, невгамовна травесті-діва Монро вразила видом в сітці: "Я ж Богиня".
Також Politeka писала, що травести-діва Монро здивувала видом в плащі на голе тіло, Катрін Деньов позаздрить.